OM eist weer levenslang voor moord op moeder, vrouw en kinderen

Ook in hoger beroep is dinsdag levenslang geëist tegen Onur K. (36) uit Etten-Leur. Hij wordt verdacht van het wurgen van zijn vrouw (31), zijn moeder (65) en zijn twee kinderen (2 en 6) in maart 2020.

Bij de rechtbank was in september 2021 al levenslang geëist vanwege de viervoudige moord. De rechtbank ging echter uit van drie keer doodslag en één keer moord en legde daarom niet de hoogst mogelijk celstraf op, maar dertig jaar.

De aanklager was het daar dinsdag niet mee eens. Hij vindt dat er sprake is van vier keer moord: “Hij had een bizar, monsterlijk plan.” K. bekende alleen de moord op zijn moeder. Hij zou zijn vrouw en kinderen zelf dood hebben aangetroffen in de woning aan de Dasseburcht en geeft de schuld aan onbekende buitenlanders aan wie hij grote sommen geld schuldig zou zijn. “Een kletsverhaal”, aldus de advocaat-generaal.

In de ogen van justitie had K. zulke hoge gokschulden dat hij zijn huis moest verkopen. Hij had zijn gezin wijsgemaakt dat hij een nieuw huis had gekocht. Daarop zou hij, op de dag dat zijn vrouw voor het eerst naar de nieuwe woning zou gaan, uit schaamte zijn gezin hebben vermoord. Hij drogeerde, volgens de aanklager, zijn vrouw met de zware pijnstiller oxycodon en wurgde de drie met een usb-kabel. Daarna belde hij zijn moeder om op de kinderen te passen. Hij drogeerde en doodde haar ook, om haar het lijden van de rouw te besparen. Dat laatste heeft hij bekend.

K. heeft nooit naar de rechtbank en het hof willen komen voor zijn strafzaak. “Geef mij maar levenslang”, motiveerde hij ooit. Het gerechtshof liet K. dinsdag echter uit zijn cel halen. Op tientallen vragen van de voorzitter van het hof, die haar uiterste best deed om antwoorden te ontlokken, antwoordde K. echter alleen met “zwijgrecht”. Zelfs niet op vragen als hoe het met hem gaat of hoe je bepaalde namen uitspreekt. Onur K. lachte naar rechters op het moment dat ze vroegen waarom hij zich maar op zijn zwijgrecht bleef beroepen. “Wat moet er gebeuren om u aan de praat te krijgen? Interesseert het u niet?”, probeerde ook de oudste rechter nog. Er kwam echter geen kik van de verdachte.