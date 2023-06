ProRail: onderzoek naar oorzaak treinstoring nog gaande

Het onderzoek naar de oorzaak van de IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail is dinsdagmiddag nog in volle gang. “We hebben wel het idee dat we steeds dichter bij de oorzaak van het probleem komen”, laat een woordvoerder van de spoorwegbeheerder weten.

ProRail denkt dat het gaat om een probleem met de hardware. Daarin is een defect gevonden, maar de vraag is nog of dat ook daadwerkelijk de oorzaak was van de grote storing.

Als gevolg van de storing ontstonden grote problemen in het treinverkeer rondom Amsterdam. Veel reizigers strandden omdat ze niet meer naar huis konden. ProRail zegt er alles aan te doen het vertrouwen van de reiziger te herstellen, maar realiseert zich dat dat “tijd nodig heeft”. “Vertrouwen valt of staat met de kwaliteit van het product dat wij leveren, dus we zullen moeten laten zien dat we dat ook doen”, aldus de woordvoerder.

Voorlopig wordt het treinverkeer geregeld vanuit een uitwijkpost in Utrecht. Zodra bekend is wat de oorzaak van de IT-storing is en deze is opgelost, kan ProRail terugkeren naar de verkeersleidingspost in de hoofdstad.