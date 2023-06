Senaatslid voor BBB Tamara Monzon trekt zich terug

Tamara Monzon, de nummer 16 van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Eerste Kamerfractie, heeft zich vanwege privéredenen teruggetrokken. Dat bevestigt BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Ilona Lagas, na berichtgeving door NRC. In plaats daarvan wordt Math Goossen uit Limburg op 13 juni als Senaatslid geïnstalleerd.

“Het is jammer, we hadden haar er graag bij gehad, maar soms gaan andere dingen voor”, aldus Lagas. Mocht er de komende vier jaar een Eerste Kamerlid van BBB vertrekken, dan is Monzon de eerste die de dan vrijgekomen plek kan innemen, zegt Lagas.