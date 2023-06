Tweede Kamer voorbereid op komst honderden Groningers voor debat

Voor de Groningers die dinsdag het debat in de Tweede Kamer over het parlementaire enquĂȘterapport over de aardgaswinning willen bijwonen, zijn extra zalen gereserveerd. De medewerkers in het Kamergebouw weten niet op hoeveel mensen ze moeten rekenen, maar er is plek voorbereid voor zo’n 250 Groningers.

In de grote zaal kunnen honderd Groningers het debat volgen vanaf de publieke tribune. Als er meer mensen komen, dan kunnen zij via een scherm naar de discussie meekijken in een commissiezaal of op een speciaal hiervoor ingerichte plek naast de plenaire zaal. Er zijn gratis bussen geregeld voor de Groningers.

Ze komen naar verwachting rond 15.00 uur aan bij het Malieveld. Vanaf daar zullen ze richting het Kamergebouw lopen. Woensdag wordt er verder gedebatteerd, ook dan worden veel Groningers verwacht. Premier Mark Rutte zal dan aan het woord komen.

Dinsdag werd al de petitie ‘U bent aan zet’ aangeboden door vertegenwoordigers van Groningse gemeenten en de provincie. Hiermee vroegen ze Kamerleden om zich tijdens het debat voor de Groningers in te zetten.