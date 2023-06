Veiligheidsberaad praat met bewindsman over crisisnoodopvang

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praat dinsdagavond in Utrecht met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) over de crisisnoodopvang. Ook andere zaken rondom de asielopvang en de opvang van gevluchte Oekraïners komen aan de orde.

Eerder spraken de burgemeesters met Van der Burg af dat de crisisnoodopvanglocaties per 1 juli gesloten zouden worden. Crisisnoodopvang is geen taak voor gemeenten. Omdat er veel te weinig plekken voor arriverende asielzoekers zijn, werkten gemeenten de afgelopen jaren uit humanitaire overwegingen steeds mee aan het inrichten van crisisopvangplekken.

De burgemeesters vinden nu dat het Rijk die taak moet overnemen omdat er geen sprake meer is van een acute crisissituatie. Het regelen van de rest van de asielopvang gaat dit jaar over naar de zogenoemde provinciale regietafels, omdat de gemeenten er geen geld, tijd en menskracht meer voor hebben.

Een aantal gemeenten houdt hun crisisnoodopvanglocatie na 1 juli open, omdat er nog geen alternatieven zijn. Naar verwachting zal de bewindsman dinsdagavond aan de burgemeesters laten weten hoeveel plekken er op de korte termijn nodig zijn en hoe dat geregeld gaat worden. Het is al bekend dat er deze zomer waarschijnlijk veel meer asielzoekers naar Nederland zullen komen dan eerder werd gedacht. Omdat er in Ter Apel geen plaats is moeten die mensen in eerste instantie naar een crisisnoodopvanglocatie.