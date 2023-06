Waakhonden willen aangepast coronavaccin voor nieuwe boosterronde

De coronavaccins moeten in de komende maanden worden bijgewerkt, zodat ze beter beschermen tegen nieuwe subvarianten van het virus, zoals XBB. De vaccins kunnen dan worden gebruikt bij een nieuwe vaccinatieronde in het najaar. Dat zeggen de Europese gezondheidsdienst ECDC en de toezichthouder voor vaccins EMA.

Volgens de organisaties werken de beschikbare vaccins goed bij het voorkomen van ziekenhuisopnames, ernstige klachten en overlijden. Nieuwe subvarianten lijken echter steeds minder op de oorspronkelijke versie van het coronavirus, waarop de vaccins gebaseerd zijn. Daardoor zijn de nieuwe versies van het virus beter in staat om die bescherming te omzeilen, waardoor mensen alsnog ziek kunnen worden.

Mensen van 60 jaar en ouder, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakte afweer en bestaande gezondheidsklachten zouden voorrang moeten krijgen bij een nieuwe ronde boosterprikken, zeggen het ECDC en het EMA. De organisaties pleiten ook voor het vaccineren van mensen die in de zorg werken. Zij lopen meer risico op blootstelling en zonder hen kost het meer moeite om de zorg overheid te houden.

Of er daadwerkelijk een nieuwe boostercampagne komt, is aan de Europese landen zelf. In Nederland komt de Gezondheidsraad eind juni met een advies over nieuwe coronaprikken.