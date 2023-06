Agent niet vervolgd voor raken baasjes bij doodschieten hond

Een agent die in september vorig jaar in Helmond een hond doodschoot, waarbij de twee baasjes van de hond lichtgewond raakten, wordt niet vervolgd voor zijn actie. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten nadat uit onderzoek is gebleken dat het de agent niet te verwijten valt dat de twee hondeneigenaren werden geraakt. De ene liep een verwonding op aan de onderarm en de ander werd getroffen door een schampschot boven zijn oor.

De politie kreeg een melding dat er op de Hikspoorstraat in Helmond een hond was aangevallen door een andere hond. In de straat stond een vrouw die zei dat een hond haar hondje in de bek had genomen en heen en weer had geschud. Toen de agenten aanbelden bij de woning waar de aanvallende hond zou verblijven, rende een Amerikaanse Stafford naar buiten.

De agenten riepen naar de bewoners dat ze de hond binnen moesten halen, maar dat hielp niet. Omdat een Amerikaanse Stafford een vechthond is die onberekenbaar kan zijn, voelde een agent zich genoodzaakt het dier neer te schieten. Uit onderzoek van de rijksrecherche is gebleken dat de agent dat deed met zijn wapen naar beneden gericht. De hond kwam om het leven en de beide baasjes werden geraakt. Nadat ze in het ziekenhuis waren behandeld, deden ze aangifte van poging tot doodslag.

De rijksrecherche heeft volgens het OM sporenonderzoek gedaan, met getuigen gesproken en bodycambeelden van de agenten teruggekeken. Ook zijn gesprekken van de meldkamer teruggeluisterd.