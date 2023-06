Branche: prijs kinderopvang alleen omhoog als het niet anders kan

Sommige kinderdagverblijven hebben besloten hun prijzen halverwege het jaar te verhogen. Ze doen dat omdat de lonen van medewerkers flink zijn gestegen en vanwege de hoge inflatie. “Je gaat de tarieven niet verhogen als het niet noodzakelijk is, want het kost veel werk. Je doet het alleen als het moet, als je bang bent dat je het misschien niet redt tot volgend jaar”, zegt adjunct-directeur Asja Godthelp van Brancheorganisatie Kinderopvang naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.

Organisaties voor kinderopvang stellen aan het einde van het jaar hun tarieven voor het komende jaar vast. Dat was vorig jaar lastig, zegt Godthelp: “De inflatie eind vorig jaar was uitzonderlijk hoog en we wisten dat er een flinke loonsverhoging in de cao aan zou komen. Dan kun je twee dingen doen: je neemt het zekere voor het onzekere en voert een hoge tariefstijging door, of je maakt een zo realistisch mogelijk tarief met het risico dat het tegenzit en dat de loonsverhoging zwaarder uitvalt dan je had berekend. Dan moet je halverwege het jaar nieuwe tarieven voorleggen aan de oudercommissies. Er zijn veel wegen naar Rome.”

Volgens de brancheorganisatie moet de kinderopvang altijd een evenwicht bewaren. “Je moet een stabiele partner voor ouders blijven en de kinderopvang openhouden. Het is in niemands belang als een opvang de deuren moet sluiten. Daarom kunnen we ons voorstellen dat sommige organisaties hebben gedacht: liever niet, maar we kunnen niet anders.”