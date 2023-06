Brandweer start verkenningsvluchten tegen natuurbranden Veluwe

De brandweer is woensdag begonnen met regelmatige verkenningsvluchten boven de Veluwe, om eventuele beginnende natuurbranden daar snel te ontdekken. Dat is nodig omdat het al langere tijd droog is in de natuur, aldus de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Deze veiligheidsregio is in Nederland de specialist op het gebied van natuurbranden en de bestrijding daarvan.

Een klein brandje in het bos of op de hei kan al snel heel groot worden, zegt natuurbrandspecialist Klaas Noorland van de veiligheidsregio. “Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Zeker bij harde wind is een natuurbrand onvoorspelbaar.” De brandweer rukt in droge periodes uit voorzorg met extra menskracht en materieel uit als er een brandje wordt ontdekt. Met gemeenten, recreatiebedrijven, natuurbeheerders en Defensie zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en zo nodig bestrijden van branden. Zo wordt er tegenwoordig onder andere minder brandgevoelige beplanting gebruikt en zijn er vluchtplannen.

In heel Nederland behalve de drie noordelijke provincies geldt nu de hoogste alarmfase voor het risico op natuurbranden. In deze zogeheten fase 2 wordt aan recreanten gevraagd om goed op te letten in de natuur. Roken is ongewenst. Autobezitters moeten oppassen dat ze hun voertuig met een hete katalysator niet in droog gras parkeren. Zon op glas kan een brandje veroorzaken. Glas moet daarom in de prullenbak.

Veel terreineigenaren en gemeenten verbieden open vuur en ook vuurkorven, wensballonnen of fakkels. Niet zelden wordt barbecueën op vakantieparken verboden. Kampeerders moeten een blusdeken, een tuinslang of een emmer water bij de hand houden, adviseert de brandweer. Wie iets verdachts in de natuur ziet, moet meteen 112 bellen. Als er al brand is kunnen mensen het beste zo snel mogelijk richting een openbare weg lopen. De brandweer raadt aan om haaks op een brand te vluchten, zodat de kans kleiner is om ingehaald te worden door het vuur.