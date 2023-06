Coalitie ook verdeeld over detentie voor minderjarige asielzoeker

Een groot deel van de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, wil niet dat gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’ers) bij hun asielaanvraag in detentie worden gezet. Dat is een van de voorstellen waar de Europese ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken donderdag en vrijdag over spreken als onderdeel van een Europees asielpact. Het kabinet staat, tot afgrijzen van veel Kamerfracties, achter dat voorstel.

Het is de zoveelste keer dat D66 en CU in het asieldossier lijnrecht tegenover hun coalitiegenoten VVD en CDA staan. De laatste twee fracties zijn voor een strenger asielbeleid dan D66 en CU.

Een motie van Volt, waarin het kabinet wordt opgeroepen in Europa te pleiten om gezinnen met kinderen onder de 18 jaar en amv’ers van detentie uit te sluiten, kreeg echter geen meerderheid. D66 en ChristenUnie stemden wel voor deze motie, die was ontraden door staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken).

Ook een motie van D66 om, als de Europese lidstaten hiertoe toch besluiten in ieder geval af te dwingen dat de kinderen goed worden behandeld, werd verworpen. Anne-Marijke Podt (D66) wilde regelen dat zij begeleiding, onderwijs, zorg en persoonlijke vrijheid krijgen en dat er een maximale termijn wordt vastgelegd die de grensprocedure voor minderjarigen mag duren.

De Europese lidstaten bespreken de komende dagen in Luxemburg een voorstel om een verplichte grensprocedure in te voeren. Bij asielzoekers wordt aan de buitengrenzen, in een soort ‘niemandsland’, onder meer de identiteit vastgesteld. Bij asielzoekers die weinig kans hebben op asiel, wordt ook meteen gekeken of zij daar mogelijk toch recht op hebben. In de tussentijd worden zij in ‘door overheid gecontroleerde locaties’ opgevangen, zei Van der Burg tijdens een Kamerdebat ter voorbereiding op het overleg. Het woord detentie wilde hij, tot ergernis van de Kamer, niet in de mond nemen.

Een meerderheid van de Kamer wil dat de Nederlandse grensbewaking wordt geïntensiveerd. De Kamer stemde daartoe in met een motie van JA21 die het kabinet daartoe oproept. Volgens Joost Eerdmans (JA21) kan daarmee illegale migratie worden tegengegaan en het kan ook een ontmoedigend effect op de asielinstroom hebben.