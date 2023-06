Dermatoloog: smeren moet meer in ons systeem komen

Het smeren van zonnebrandcrème zou net als tandenpoetsen en haren kammen een onderdeel moeten zijn van onze dagelijkse routine. Daarvoor pleit Karen van Poppelen, dermatoloog bij VieCuri Medisch Centrum. “Smeren zit nog niet in ons systeem, terwijl het aantal mensen met huidkanker hard toeneemt.”

Op dit moment krijgt een op de vijf mensen ergens in zijn of haar leven te maken met de ziekte. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland was huidkanker in 2022 de meest voorkomende vorm van kanker. Hoewel we volgens Van Poppelen nog te weinig smeren, is er wel een kentering te zien vergeleken met twintig jaar geleden. “Toen smeerden mensen zich in met olie en gingen liggen bakken op het strand”, noemt ze als voorbeeld. “Tegenwoordig zijn mensen zich meer bewust van de gevaren van de zon, maar het is nog onvoldoende. Tussen april en oktober moet je je bewust zijn van de UV-index en eventueel smeren.”

Om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van de gevaren van de zon, is Van Poppelen een initiatief gestart waarbij op alle basisscholen in Noord-Limburg gratis zonnebrandcrème uitgedeeld wordt. “Kinderen beschermen tegen de zon is de allerbelangrijkste manier om huidkanker op latere leeftijd te voorkomen”, zegt ze daarover. Woensdagochtend zijn de eerste van ruim 700 flacons uitgedeeld.

De komende dagen schijnt de zon volop en is de zonkracht erg hoog. Weeronline verwacht een zonkracht 6 of 7. Dit betekent dat de huid binnen 15 minuten verbrandt. De dermatoloog adviseert te smeren met factor 30 en dat iedere twee uur te herhalen. Ook mensen die snel bruin worden, zegt de huidarts. “Als je bruin wordt, geeft dat een natuurlijk bescherming tegen verbranding maar bruin worden geeft ook schade. De cellen kunnen zich herstellen, maar op een gegeven moment kan het lichaam dat niet meer. Dan krijg je huidkanker”, legt ze uit. Behalve smeren is het belangrijk om tussen 12.00 en 15.00 uur uit de zon te blijven.

De prijs van crème zegt volgens haar overigens niets over de kwaliteit. Die van de drogisterij of een A-merk biedt dezelfde bescherming. “Het verschil in prijs zit in de geur, de smeerbaarheid en de plakkerigheid.”