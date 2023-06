Duizenden werknemers met beperking protesteren voor hoger loon

Duizenden werknemers met een beperking protesteren woensdag in Utrecht voor een hoger loon en een hogere reiskostenvergoeding. Volgens vakbond CNV zijn er meer dan 8000 mensen op de manifestatie afgekomen, zo’n 10 procent van de mensen die werkzaam zijn in de sector.

De protestactie in Park Transwijk heeft wel wat weg van een festival met muziek, een groot podium en tentjes met koffie en thee. Volgens vakbonden CNV en FNV kunnen de werknemers van sociaalwerkbedrijven door de prijsstijgingen moeilijk rondkomen. “Uitgekleed tot het bot”, staat op een van de protestborden, met een plaatje van een skelet erbij.

De bonden voeren al maanden actie voor een loonsverhoging van ruim 10 procent en een ruimere reiskostenvergoeding. Volgens CNV zijn mensen soms 200 euro per maand kwijt om naar hun werk te komen. Soms zouden medewerkers moeten kiezen tussen tanken of eten. De vakbond stelt dat praten over de cao niets oplevert, en dat daarom de manifestatie wordt gehouden.