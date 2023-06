Harbers: grondwaterstand zal op plekken precair worden

Op sommige plekken in het land zal het grondwaterpeil gevaarlijk laag worden de komende jaren, denkt minister Mark Harbers (Waterstaat). Hij verwacht dat de situatie op sommige plekken “precair” zal worden, zei hij tijdens een debat. Harbers overweegt een meldingsplicht voor waterputten waaruit water wordt opgepompt, en sluit ook een vergunningplicht niet uit.

De Tweede Kamer had gevraagd om een meldplicht. De VVD en CDA kwamen met dat plan, en linkse partijen willen graag verder gaan tot een vergunningsplicht. Voor relatief kleine waterputten, waaruit tot maximaal 10 kubieke meters per uur water wordt opgepompt, is nu geen melding of vergunning

Harbers overweegt “gezien het debat verdere stappen” te nemen om daling van het grondwater tegen te gaan. Hij benadrukt dat hij nog geen concrete plannen heeft klaarliggen, maar daar al wel aan werkt. Door het gebruik van waterputten kan het grondwaterpeil verder zakken dan gewenst. Dat kan gevolgen hebben voor drinkwatervoorziening of landbouw.

Hoewel het begin dit jaar erg nat was, bestaat de kans dat Nederland ook dit jaar op plekken met droogte zal kampen. De afgelopen weken regende het amper en ook de komende twee weken wordt geen neerslag voorzien.

Volgens Weeronline zal het neerslagtekort vergelijkbaar zijn met dat uit 2018. Toen hadden onder meer de landbouw en de binnenvaart daar veel last van. Nu al wordt gewaarschuwd door de brandweer voor bos- en natuurbranden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten voorlopig geen droogteproblemen te verwachten, zoals drinkwatertekort, verzilting of sproeiverboden.