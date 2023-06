Helft grote sterns weggevaagd door vogelgriep

De helft van alle grote sterns in Nederland is weggevaagd door de vogelgriep die vorig voorjaar uitbrak onder de kustvogels. Van de 19.000 broedparen die vorig jaar in Nederland en Vlaanderen nestelden zijn er nog maar 9000 over, zegt Vogelbescherming Nederland. De organisatie was al bang voor een drastische vermindering van het aantal grote sterns en heeft daarom dit voorjaar nauwgezet het aantal broedparen geteld.

De kolonies sterns op Texel, in Zeeuws-Vlaanderen en bij Camperduin zijn verdwenen, aldus de Vogelbescherming. De organisatie wil dat er een beschermingsplan komt voor grote sterns en andere vogels die zwaar te lijden hebben onder de vogelgriep, zoals kokmeeuwen. De vogelbeschermers denken dat de populaties zich niet of slechts met heel veel inspanning kunnen herstellen.

De grote stern was net bezig aan een succesvolle terugkeer in Nederland. De vogel verdween vrijwel uit Nederland door watervervuiling, maar kwam terug toen de waterkwaliteit verbeterde. Het opbouwen van een populatie grote sterns duurt lang, omdat de vogels gemiddeld maar één kuiken in de twee jaar krijgen. Herstellen van de klap van de vogelgriep zal daarom heel veel jaren vergen.

Een grote stern broedt in groepen op kwelders, stranden en eilanden. In Nederland komt de soort veel voor op de Wadden en in de delta bij Zuid-Holland en Zeeland. Volgens de Vogelbescherming is dit jaar gebleken dat de sterns die er nog wel zijn een “schone” broedplek kiezen: ze keren niet terug naar een plaats waar vorig jaar vogelgriep voorkwam.