Kabinet legt vast dat geld herstel Groningen niet mag hinderen

De schade van Groningers in het aardbevingsgebied moet hoe dan ook worden hersteld, en huizen waarvan het nodig is moeten worden versterkt. “Whatever it takes”, zegt premier Mark Rutte daarover in debat met de Tweede Kamer. “Daar mogen financiën niet de beperking zijn.”

In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie zei het kabinet al dat schadeherstel en versterking van huizen “ontdaan moeten worden van juridische obstakels, wantrouwen en financiële beperkingen”. Dat geld geen beperking mag vormen hiervoor, wordt ook in de wet vastgelegd, zei Rutte in op vragen van CDA-Kamerlid Eline Vedder. De premier noemde het maatregelenpakket in reactie op de enquête meerdere keren de “laatste kans” van het kabinet om recht te doen aan gedupeerde Groningers.

Voor een deel van die maatregelen moet het kabinet de ‘Groningenwet’ aanpassen. In die wetswijziging wordt dus ook opgenomen dat financiële beperkingen geen rol mogen spelen.