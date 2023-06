Kabinet verwacht dat gaswinning Groningen dit jaar stopt

Het kabinet verwacht dat de gaswinning in Groningen dit jaar kan worden gestopt. Eind deze maand valt een definitief besluit. “Maar zoals het er nu naar uitziet gaat het goed”, zei premier Mark Rutte in het debat over het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie over gaswinning in Groningen.

“Zoals het er nu naar uitziet is een winningsniveau van nul, dus sluiting, goed mogelijk”, zei de premier op vragen van D66’er Faissal Boulakjar. “Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit jaar de kraan dicht te draaien”, zei staatssecretaris Hans Vlijbrief (Mijnbouw).

Sluiting hangt volgens Rutte nog wel af van een paar factoren. De stikstoffabriek in Zuidbroek moet op 1 oktober klaar zijn, zodat voldoende hoog-calorisch gas kan worden omgezet naar laag-calorisch gas dat geschikt is voor de huishoudens. “Dat lijkt erop te gaan lukken”, zei Vijlbrief. Ook moet de reservefunctie van het Groningenveld zijn vervangen zodat bij calamiteiten voldoende gas blijft stromen.

Het afbreken van de gasinstallaties kan dan een jaar later beginnen. Dat geeft het kabinet tijd om de sluiting van het Groningenveld vast te leggen in wetgeving.

Het kabinet kondigde in 2018 aan de gaskraan in Groningen dicht te draaien. Uit het eerder dit jaar verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie bleek dat de belangen van Groningers decennialang ondergeschikt zijn gemaakt aan de financiële belangen van de Staat.

Ook na sluiting van het veld in Groningen blijven bevingen mogelijk, waarschuwde Vijlbrief.