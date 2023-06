Minister Wiersma keurt aanvraag goed van 31 nieuwe scholen

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft de aanvragen voor 31 nieuwe scholen goedgekeurd, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In de meeste gevallen (22 scholen) gaat het om aanvragen van al bestaande schoolbesturen, die bijvoorbeeld een vestiging zelfstandig verder willen laten gaan. De nieuwe scholen mogen in augustus 2024 hun deuren openen.

Het gaat om 25 nieuwe basisscholen en zes middelbare scholen. Tien andere aanvragen zijn afgewezen. Daar zit bijvoorbeeld een school bij die bijzonder onderwijs wil aanbieden in het Brabantse Waalre. Onder de geaccepteerde nieuwe scholen zit onder meer het Aida College, de islamitische middelbare school in Den Haag waarvan de aanvraag vorig jaar werd afgewezen.

Bij de beoordeling van nieuwe plannen heeft de minister vooral gelet op de verwachte kwaliteit en de belangstelling bij ouders en leerlingen. Deze ronde is het voor het eerst niet meer toegestaan om ouders te belonen voor het afgeven van een ouderverklaring. Wiersma noemt dit “zeer ongewenst”. Bij één aanvraag bleek hier toch sprake van te zijn, zegt de minister zonder een naam te noemen. Dit initiatief heeft zich teruggetrokken.