Peiling: drie op de tien hebben airco, de rest vaak bewust niet

Ongeveer drie op de tien Nederlanders hebben tegenwoordig een airco in huis volgens een peiling die Milieu Centraal heeft laten houden onder ruim duizend mensen. Mensen die geen airco hebben, zijn vaak juist kritisch over de apparaten. Van die groep vindt de meerderheid bijvoorbeeld dat een airco te duur is, iets meer dan de helft vindt het “energieverspilling”.

Een op de drie ondervraagden zonder airco vinkte in de door Motivaction uitgevoerde peiling ook aan: “Ik vind een airco slecht voor het klimaat”.

Twee derde van de ondervraagden vindt dat airco’s te veel energie gebruiken. Daaronder zijn dus ook mensen die er wel een in huis hebben. Als redenen om er eentje te hebben, noemen mensen vaak dat hun huis er comfortabeler door aanvoelt en dat ze dankzij de airco beter slapen.

Milieu Centraal wijst erop dat diverse andere maatregelen ook effectief zijn om het huis af te koelen, zoals goede dak- en muurisolatie en zonwering. Zeven op de tien ondervraagden houden op warme dagen overdag bovendien hun ramen of gordijnen dicht, de meesten ventileren in de avond hun woning.

Van de hele groep ondervraagden zegt 8 procent komend jaar (nog) een mobiele airco te willen aanschaffen. Nog eens 7 procent wil (nog) een vaste airco kopen.

Of het aantal huishoudens met een airco de afgelopen jaren is gestegen, valt niet goed te zeggen. Een vergelijkbare peiling werd in 2021 ook uitgevoerd, met als uitkomst dat toen ruim een vijfde een airco gebruikte, maar in die peiling werd niet expliciet naar het bezit gevraagd. Aircobezit werd afgeleid uit antwoorden op de vraag wat mensen doen om hun huis koel te houden. Om een betrouwbaarder resultaat te krijgen, werd ditmaal wél duidelijk gevraagd of mensen een airco bezitten.

Een kanttekening is overigens dat de peiling eind maart werd uitgevoerd, toen het nog vrij fris was.