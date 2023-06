Privacytoezichthouder bezorgd om ChatGPT, vraagt opheldering

De makers van chatbot ChatGPT moeten duidelijkheid geven over de manier waarop de technologie is ontwikkeld. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, maakt zich zorgen en wil daarom opheldering van ontwikkelaar OpenAI. De waakhond “wil onder meer weten hoe OpenAI omgaat met persoonsgegevens bij het trainen van het onderliggende systeem”.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Dat maakte de dienst populair maar ook omstreden. In Italië was ChatGPT een tijdje verboden en Frankrijk doet onderzoek.

De kunstmatige intelligentie wordt getraind door informatie op internet te verzamelen en mogelijk ook door het verwerken van vragen die gebruikers stellen. OpenAI moet aan de Autoriteit Persoonsgegevens onder meer uitleggen of en hoe vragen van mensen worden gebruikt om het systeem te verbeteren. De toezichthouder zegt zich zorgen te maken dat de antwoorden van ChatGPT niet altijd kloppen, en dat het onduidelijk is hoe de onjuiste informatie kan worden aangepast of verwijderd.

De vragen aan OpenAI zijn volgens de toezichthouder een eerste stap. De Autoriteit Persoonsgegevens wil de komende tijd meer aandacht besteden aan kunstmatige intelligentie.