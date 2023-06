Rutte: boosheid en schaamte om foute informatie over gaswinning

Minister-president Mark Rutte voelt “boosheid en schaamte” omdat het toenmalige kabinet in 2012 op basis van verkeerde informatie besloot de gaswinning niet drastisch te verminderen, ondanks een dringend advies van toezichthouder SodM om dat wel te doen. Hij erkent dat deze beslissing “tot op de dag van vandaag” gevolgen heeft voor veel Groningers.

De parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning heeft onderzocht, stelt vast dat het toenmalige kabinet – waarvan Rutte ook al premier was – ook de Kamer onjuist en onvolledig informeerde over de risico’s. Daardoor kon het gebeuren dat in 2013, het jaar na de ontwrichtende aardbeving in Huizinge, een recordhoeveelheid gas werd gewonnen.

Niet alleen oppositieleden, maar ook politiek leider Mirjam Bikker van regeringspartij CU ligt deze conclusie van de enquêtecommissie zwaar op de maag. Zij wilde van Rutte meer horen dan alleen de feitelijke vaststelling wat er toen mis is gegaan, maar ook “wat we daarbij voelen”. Dat weegt zwaar voor haar partij, gaf Bikker aan.

“Boosheid”, antwoordde Rutte, omdat niet alle informatie die nodig was voor een goede afweging er was. “En schaamte, omdat je weet wat de gevolgen daarvan waren en zijn.”