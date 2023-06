Rutte: niet afschaffen dividendtaks een van mijn grootste fouten

Premier Mark Rutte baalt ervan dat Nederland nog steeds dividendbelasting heft. Het vorige kabinet trok de geplande afschaffing van de veelbesproken taks in 2018 in. “Ik beschouw het nog steeds als een van mijn grootste fouten dat het niet gelukt is”, zegt de minister-president in debat over het Groningse gasdossier.

“Hádden we ‘m maar afgeschaft. Wat is dat jammer, dat dat niet gebeurd is”, zei Rutte hierover tegenover Kamerlid Pieter Omtzigt. Zowel Unilever als Shell is om die reden uit Nederland vertrokken, aldus de premier. “Nederland wordt een kleiner land als we dit op grotere schaal laten gebeuren.”

De afschaffing van de dividendbelasting, waar eigenlijk alleen de VVD warm voorstander van was, werd overigens juist afgeblazen toen bleek dat de maatregel niet voldoende zou zijn om Unilever voor Nederland te behouden. Rutte erkende later dat het plan “spectaculair” was mislukt.

Toen ook Shell eind 2021 aankondigde uit Nederland te vertrekken, polste het kabinet tevergeefs bij Kamerfracties of er steun was om de taks alsnog van tafel te halen. Het kabinet vond dat het niet achterover kon leunen na het signaal van Shell. Inmiddels is het investeringsklimaat voor bedrijven weer een belangrijk punt op de politieke agenda.

De dividendbelasting kwam ter sprake in het debat over de gaswinning in Groningen, vanwege de nauwe banden tussen het kabinet, en premier Mark Rutte in het bijzonder, met grote bedrijven als Shell. De oliegigant, een van de moederbedrijven van NAM, die het Groningenveld uitbaat, lobbyde voor afschaffing van de belasting. Dat was volgens Rutte “zeer terecht”.

Op de vraag van Omtzigt of die band wellicht iets te intiem is, zei Rutte: “Totaal niet. Het is cruciaal dat we met die grote ondernemingen in Nederland het contact onderhouden.”

Bij een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, hoort ook toegang tot de regering en de politiek, meent de premier. Hij is dan ook niet van plan om ander beleid te voeren als het om contact met grote bedrijven gaat.