Tot 30 dagen cel en taakstraffen voor rellen in AZ-stadion

De rechtbank in Alkmaar heeft opnieuw zeven verdachten veroordeeld voor hun rol bij de stadionrellen vorige maand na het verloren duel met het Engelse West Ham United. De politierechter legde celstraffen op tot dertig dagen, waarvan veertien dagen voorwaardelijk, in combinatie met taakstraffen tot 150 uur. Alle zeven verdachten kregen een locatieverbod opgelegd voor het AZ-stadion en de omgeving eromheen.

Op 18 mei, kort na de verloren wedstrijd van AZ, gooiden AZ-supporters een hek neer in het stadion, waarna ze de tribune bestormden waar onder anderen genodigden van West Ham United en familieleden van spelers van de Engelse club zaten. Toen beveiligers, stewards en de ME ingrepen, keerde de groep zich ook tegen hen. Beelden van het groepsgeweld gingen de wereld over.

De zeven verdachten stonden woensdag op de tweede themazitting terecht voor openlijk geweld. Een 27-jarige man kreeg de hoogste straf opgelegd van dertig dagen cel, waarvan veertien voorwaardelijk, plus een taakstraf van 150 uur. Hij had een supporter van West Ham United twee keer op zijn hoofd geslagen en een andere supporter twee keer proberen te slaan.

Dezelfde celstraf kreeg een 31-jarige man voor het slaan richting een supporter van de Londense club. Hij kreeg daarnaast een taakstraf van 80 uur. Voor drie verdachten matigde de politierechter de straffen, omdat ze herkenbaar in Opsporing Verzocht waren te zien, terwijl ze zich al bij de politie hadden gemeld. Dat is een vormfout, oordeelde de politierechter.

Een 35-jarige man kreeg een taakstraf opgelegd van 120 uur, omdat hij twee keer had geprobeerd een ME’er tegen het hoofd te slaan. De laagste taakstraf van 60 uur was voor een 27-jarige man die zich provocerend had gedragen tegenover de ME. Toen een ME’er hem met een wapenstok sloeg, maakte hij een schoppende beweging in de richting van de ME’er.