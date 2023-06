Vijlbrief sluit ‘Groningenheffing’ voor oliebedrijven niet uit

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) deelt de woede van veel partijen in de Tweede Kamer over de weigering van de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil om hun deel van de schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te betalen. Een voorstel van de PvdA en GroenLinks om deze bedrijven via een heffing alsnog te laten betalen, wijst hij dan ook niet op voorhand af.

Vijlbrief benadrukt wel dat hij nog met Shell en ExxonMobil in gesprek is over “hoe we in de toekomst omgaan met de bonnetjes”. Hij vraagt de Kamer om hem dat gesprek te laten voeren. Hij zal dan benadrukken dat “als er geen bijdrage goedschiks komt, een heffing ook een optie is”. Hij wil dat vooralsnog gebruiken als “stok achter de deur”.

De staatssecretaris laat evenwel ook weten er nog niet van overtuigd te zijn dat zo’n heffing ook juridisch kan. Daarom wil hij op een later moment verder spreken over het voorstel van de linkse partijen. “Ik moet ook niet iets beloven dat niet kan.”