Weeronline: sluit en open ramen op juiste moment voor koel huis

Komend weekend staat Nederland zomerse en mogelijk zelfs tropische temperaturen te wachten. Om ervoor te zorgen dat de warmte buitenshuis blijft, is het van belang om op het juiste moment ramen en deuren te sluiten en te openen, raadt Weeronline aan.

De meest effectieve maatregel om het binnenshuis koel te houden is om, indien aanwezig, de zonneschermen omlaag te doen. Ook dichte gordijnen overdag zorgen ervoor dat de zon de lucht in het huis niet onnodig opwarmt. Ramen en deuren kun je overdag beter gesloten houden, aldus het weerbureau. Sluit ze zodra het buiten warmer is dan binnen, wat op sommige hete dagen al vanaf 10.00 uur kan zijn. “Soms kan het buiten door een briesje lekker aanvoelen, maar is het wel een paar graden warmer dan in huis”, waarschuwt het weerbureau.

Ook luidt bij hete dagen het advies om ’s avonds alles potdicht te houden. Juist aan het eind van de middag en het begin van de avond is de temperatuur namelijk het hoogst. Het beste moment om je huis te luchten is volgens Weeronline na zonsondergang, dus ’s avonds laat en in de nacht. “Dan is de temperatuur het laagst. Ook in de vroege ochtend kun je je ramen en deuren prima openhouden om wat frisse lucht binnen te laten.”

Hoe warm het in huis aanvoelt heeft ook te maken met de luchtvochtigheid. Hoe vochtiger, hoe warmer het voelt. Zorg er daarom voor dat de lucht in huis droog blijft door de was buiten op te hangen, geen droger of oven te gebruiken en tijdens het koken de afzuigkap aan te zetten.

Om ’s nachts koel te blijven is het raadzaam om niet koud te douchen voor het slapengaan. “Door het koudere water vernauwen de bloedvaten in je huid. Er stroomt minder bloed naar je huid en juist dit bloed transporteert de warmte uit je lichaam.” Ook overdag goed insmeren met zonnebrandcrème houdt je koeler, want een verbrande huid kan minder goed transpireren, waardoor je de warmte in je lijf moeilijker kwijt kunt.