8 juni: Het is vandaag Wereld Oceanen Dag!

Vandaag is het Wereld Oceanen Dag! En dat is een belangrijke dag want we hebben heel veel te danken aan de oceanen. Ze voorzien ons van de helft van de zuurstof die we ademen, leveren ons voedsel, ingrediënten voor medicijnen, werkgelegenheid en een prachtige en onmisbare biodiversiteit. Daarnaast absorberen ze broeikasgassen en spelen daarmee een belangrijke rol in de regulering van het klimaat. Toch wordt de gezondheid van onze oceaan bedreigd door de opwarming van de aarde en menselijke activiteiten zoals overbevissing. Het is nu tijd om actie te ondernemen om de oceaan te beschermen voor toekomstige generaties. Wat kun jij doen om onze oceanen gezond en schoon te houden?

1. Stop met wegwerpplastic

Per jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Dat kost miljoenen vissen, vogels, zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en dolfijnen het leven. Jij kunt hier direct iets tegen doen door nu te stoppen met wegwerpplastic en in plaats daarvan herbruikbare alternatieven gebruiken.

Gebruik een hervulbare drinkfles. En daar waar je geen kraanwater kunt drinken, kun je een filterfles gebruiken, dat scheelt veel wegwerpflesjes.

Neem je eigen tasjes mee naar winkel en koop zoveel mogelijk onverpakte producten. Voor je lunch regel je een broodtrommel.

Stop met plastic rietjes, want dat bespaart afval en scheelt slachtoffers onder zeeschildpadden die soms met rietjes in hun neus worden aangetroffen. Soms zijn rietjes nodig (biiv. voor kinderen). Gelukkig zijn er voor hen herbruikbare metalen of bamboe rietjes om te gebruiken.

Gebruik herbruikbaar servies. Op Sardinië is in 2019 een potvis aangespoeld met 22 kilo plastic in zijn maag, waaronder plastic borden. Dus heb je een BBQ, sportevent of vrij-mi-bo? Gebruik dan zoveel mogelijk herbruikbare bekers, borden en bestek.

Baby- en schoonmaakdoekjes bevatten veel plastic. Kies voor biologisch afbreekbare of wasbare doekjes, dan wordt het niet zo’n vieze bende.

Een bamboe tandenborstel is een uitstekend duurzaam alternatief voor een plastic borstel. En als je dan toch goed bezig bent, er zijn ook tandpastatabletten te koop, daarmee bespaar je op plastic tubes.

Doe mee

2. Plog en plandel

Ga ploggen of plandelen en raap al rennend of wandelend plastic afval op: win-win! ‘Plogging’ is een trend in Zweden die ook naar Nederland is overgewaaid. Het woord is een samenvoeging van het Zweedse ‘plocka up’ dat oprapen betekent, en jogging. Mensen die het liever wat rustiger aan doen, kunnen gaan ‘plandelen’, de wandelvariant van ploggen.

En als je graag naar de zee gaat, organiseer dan eens een beach cleanup. De oceanen staan allemaal met elkaar in verbinding, dus plastic kan de hele wereld over reizen. Ben je alleen op een strand en ligt er plastic of ander afval? Ruim het op.

3. Kies voor duurzame vis

Eén van de grootste bedreigingen voor zeedieren zoals zeeschildpadden, maar ook dolfijnen en haaien, is de niet-duurzame visserij. De dieren worden vaak per ongeluk gevangen als bijvangst tijdens het vissen waardoor ze helaas vaak overlijden. Ook worden sommige populaties vis overbevist waardoor ze lokaal kunnen uitsterven. Om dit te voorkomen kun je beter – als je vis eet – vis kopen die is op duurzame wijze is gevangen.

4. Consuminder

Veel van de producten die wij kopen worden via zee vervoerd. Dat zorgt voor CO2uitsoot, voor herrie onder water dat verstorend is voor een aantal zee(zoog)dieren en voor risico’s op vervuiling zoals die van de containerramp van MSC-Zoe op onze Waddeneilanden nog niet zo lang geleden. Ook worden jouw bestelde artikelen vaak goed verpakt in wegwerpplastic, dus door minder te kopen heb je op meerdere gebieden al meteen positieve impact.

5. Stoot minder CO2 uit

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op het leven in onze oceanen, zoals op onze koraalriffen en op bijvoorbeeld dieren zoals zeeschildpadden. Het geslacht van kleine schildpadjes wordt bepaald door de temperatuur van de nesten. Dat resulteert – door de stijgende temperaturen – in voornamelijk vrouwelijke schildpadden en dat is een bedreiging op lange termijn voor het voortbestaan van deze dieren. Ook verdwijnen hele legstranden door het stijgen van de zeespiegel. Maar jij kunt ook hier iets aan doen. Stem bijvoorbeeld op politici die uitstootvermindering ondersteunen. Ook door plantaardiger te eten en door vaker voor alternatief vervoer te kiezen (fiets in plaats van auto, trein in plaats van vliegtuig), gaat jouw CO2-uitstoot omlaag.

Happy World Oceans Day!! #WorldOceansDay

Bron: WFF