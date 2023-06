A16 tussen Breda en België dicht vanwege brandende vrachtwagen

De A16 tussen Breda en de Belgische grens is bij Hazeldonk donderdagmiddag in beide richtingen dicht omdat er een vrachtwagen in brand staat, meldt de ANWB. De brand is ontstaan na een ongeluk met twee vrachtwagens in België. Een van de chauffeurs is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio bekneld geraakt, het is niet bekend hoe de chauffeur eraan toe is.

Een van de parallelbanen is weer open, meldt de woordvoerder. Wanneer de andere rijbanen weer opengaan is niet bekend. Er staat een file op de A16, het verkeer wordt omgeleid via de A58 en de A4.