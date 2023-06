Deel Utrecht Centraal beperkt toegankelijk om veiligheidsoefening

In en rond station Utrecht Centraal vindt donderdag een veiligheidsoefening plaats door tientallen medewerkers van hulpdiensten en andere instanties. Daardoor zullen volgens de NS enkele delen van het station beperkt toegankelijk zijn.

Tijdens de oefening is de middentunnel vanaf de fietsenstalling naar de perrons toe voor een deel afgesloten. Daardoor kunnen reizigers niet via die tunnel naar perrons 1 tot en met 4 voor hun overstap. Op deze perrons kunnen de liften en roltrappen donderdagmiddag ook niet gebruikt worden. De NS zet personeel in om mensen die afhankelijk daarvan zijn te begeleiden naar de lift. De in- en uitgangen vanuit de fietsenstalling onder het bollendak kan vanwege de veiligheidsoefening ook niet gebruikt worden, aldus de NS. De stationshal is wel gewoon toegankelijk voor reizigers.

De veiligheidsoefening is van 12.00 uur tot 17.00 uur en is het sluitstuk van een driedaagse oefening die op meerdere plekken Nederland werd gehouden. Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), politie, Veiligheidsregio Utrecht, NS, ProRail en gemeente Utrecht doen daaraan mee.