Gelderse delegatie pleit in Den Haag voor meer ov-investeringen

Een delegatie uit Gelderland met onder meer gedeputeerde Jan van der Meer reist donderdag per bus naar Den Haag om het Rijk te vragen om een investering in het openbaar vervoer. Bij de Tweede Kamer willen de afgevaardigden uit Gelderland een grote ov-chipkaart aanbieden aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) bij de Tweede Kamer. Die debatteert donderdag over het openbaar vervoer.

Over de hoogte van het gewenste bedrag doet de provincie geen mededelingen. De provincie komt voor 2024 zo’n 13 miljoen euro voor het openbaar vervoer tekort. Dat heeft vooral te maken met de gestegen prijzen voor brandstof,

Meerdere Statenleden spraken vorige week tijdens een vergadering van Provinciale Staten hun zorgen uit over de staat van het openbaar vervoer in Gelderland. Vanuit sommige hoeken van de provincie kunnen de reistijden erg lang zijn, zo klonk het. Partijen vroegen het provinciebestuur toen bij het Rijk om extra geld te vragen.