Joran van der Sloot voor uitlevering overgedragen aan FBI

Joran van der Sloot is met de FBI onderweg naar de Verenigde Staten. De Peruaanse autoriteiten hebben de Nederlander overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten voor een tijdelijke uitlevering, vanwege het onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway. Hij zat in Peru vast voor de moord op de Peruviaanse Stephany Flores in 2010.

Pogingen van Van der Sloot om zijn uitlevering te voorkomen, slaagden niet. Op beelden van Peruaanse media was te zien hoe Van der Sloot gehuld in een kogelwerend vest onder zware politiebewaking aankwam op een vliegveld van Cajamarca. Van daaruit wordt hij naar de Verenigde Staten gevlogen.