Kaag: coalitie werd het niet eens over grote miljardenbezuiniging

Dat het even “puzzelen” is om de Voorjaarsnota te begrijpen, heeft er volgens minister Sigrid Kaag van Financiën mee te maken dat het kabinet heel veel “kleine keuzes” heeft gemaakt. Over “één big bang”, een bezuiniging die in een klap “meteen 6 of 8 miljard” oplevert, werden de vier coalitiepartijen het nu eenmaal niet eens.

De Raad van State was kritisch over de onoverzichtelijke Voorjaarsnota, en sprak van “sprokkelbezuinigingen”. Het was ook makkelijker geweest om in een keer zo’n grote maatregel door te voeren, zegt Kaag in debat met de Kamer. “Maar ik kan u verzekeren: daar was geen consensus over. We zitten ook in de realiteit van een samenwerkingsverband.”

Mede doordat er zoveel kleine bezuinigingen in de Voorjaarsnota zijn opgenomen, was dit “niet de meest inzichtelijke Voorjaarsnota”, erkent de bewindsvrouw. Dit lag er verder vooral aan dat pas voor de tweede keer in de Voorjaarsnota ook wordt gekeken naar de begroting op de wat langere termijn.

Tweede Kamerleden moesten uitgaven en hoe deze betaald worden in de Voorjaarsnota bij elkaar zoeken, klaagden enkele parlementariërs. Aan een duidelijkere Voorjaarsnota “wordt gewerkt”, beloofde Kaag. “Al doende leert men.”