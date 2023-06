Kamer niet te spreken over treinstoring en onderbreking Eurostar

De Tweede Kamer is kritisch op de aanpak van de treinstoring in Amsterdam afgelopen zondag. Ook zijn de Kamerleden niet te spreken over de maandenlange onderbreking van de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen, de Eurostar. Dat lieten zij donderdag aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) weten tijdens een debat over het spoor. De staatssecretaris vindt beide incidenten “geen goede reclame voor het spoor”.

CDA-Kamerlid Harmen Krul vraagt zich af waar het bij de treinstoring misging. Hij noemt de aanpak “een fiasco” nu is gebleken dat reizigers “koud, hongerig en onzeker over de stand van zaken” over Amsterdam Centraal doolden. Barry Madlener (PVV) vindt de treinstoring “de slechtste reclame voor de trein van de afgelopen jaren”. Madlener kan “niet geloven” dat reizigers op het station hebben overnacht. De NS zette geen bussen in omdat het om te veel mensen ging.

In de nacht van vrijdag op zaterdag rijden er opnieuw geen treinen rondom Amsterdam, omdat de verkeersleidingspost die tijdelijk naar Utrecht was verplaatst weer terug verhuist. Lisa van Ginneken (D66) wilde weten of de reizigers nu wel van tevoren worden ge├»nformeerd over de hinder. Heijnen liet daarop weten het “belang van goede communicatie over het reisadvies” bij NS onder de aandacht te brengen. Ze verwacht dat de spoorwegmaatschappij het deze keer beter oppakt dan tijdens de storing van zondag.

Alle partijen stelden ook vragen over Eurostar, de treinverbinding tussen Londen en Amsterdam die volgend jaar wordt onderbroken vanwege een verbouwing aan Amsterdam Centraal. VVD-Kamerlid Fahid Minhas noemde het oponthoud “onacceptabel”. Ernst Boutkan (Volt) wilde weten of wel “alles op alles” wordt gezet om de lijn te behouden. GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht gelooft niet dat er geen oplossing is.

Heijnen snapt de kritiek en gaf tijdens het debat aan dat woensdag samen met Eurostar, NS, ProRail een “ultieme poging” wordt gedaan om te kijken naar een oplossing. Verschillende Kamerleden gaven al wat voorzetjes, zoals paspoortcontroles in de trein. Ze opperen ook om reizigers ergens anders op te laten stappen, nu de afhandeling van de douaneformaliteiten door de verbouwing niet meer op Amsterdam Centraal kan plaatsvinden.