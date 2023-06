Kapot onderdeel in bedieningssysteem oorzaak treinstoring

Een defect onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels is de oorzaak van de grote treinstoring rond Amsterdam begin deze week, meldt ProRail. Het onderdeel is inmiddels vervangen, aldus het bedrijf.

“Het systeem is de afgelopen twee dagen uitgebreid getest en werkt weer”, aldus ProRail. De storing die zondag begon, zorgde voor grote overlast. Veel reizigers strandden op Amsterdam CS. Sommigen moesten daar overnachten. Ook maandagochtend had het treinverkeer nog last van de storing.

Na onderzoek de afgelopen dagen is gebleken dat een onderdeel in het bedieningssysteem voor seinen en wissels niet goed werkte, aldus ProRail. Als gevolg daarvan viel de software die de bediening van seinen en wissels regelt uit.

Omdat het onderdeel niet naar behoren werkte, gaf het ook geen signaal af dat er iets mis was waardoor een back-upsysteem niet zoals bedoeld inschakelde. ProRail zegt verder onderzoek te doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Door de storing in de verkeersleidingspost in Amsterdam was ProRail uitgeweken naar de post in Utrecht. In de nacht van vrijdag op zaterdag verhuist het bedrijf terug. Tijdens deze verplaatsing worden de systemen in Amsterdam weer aangezet en wordt ook het personeel naar Amsterdam gebracht.

Door de verhuizing rijden er geen treinen rondom Amsterdam. “We doen er alles aan om alles klaar te hebben als de eerste treinen op zaterdag weer gaan rijden”, aldus ProRail. Dat raadt reizigers aan alternatief vervoer te regelen of niet te reizen in de regio Amsterdam.