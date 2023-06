Man en vrouw op scooter zwaargewond bij aanrijding met tractor

In Rotterdam-Zuid zijn donderdag een man en een vrouw zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een tractor. De slachtoffers zaten op een scooter. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, meldt de politie.

De botsing gebeurde rond 17.15 uur op de Wichardstraat in de wijk Charlois. De bestuurster van de scooter was volgens de politie buiten bewustzijn. De man die achterop de scooter zat was verminderd aanspreekbaar. Ook zijn beiden gewond geraakt aan hun benen. Vanwege het ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

De politie meldt dat de bestuurder van de tractor niet heeft gedronken.