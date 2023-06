Miljardenbezuinigingen zijn volgens de VVD ‘onvermijdelijk’

Verdere bezuinigingen zijn wat de grootste coalitiepartij VVD betreft “onvermijdelijk” om het huishoudboekje van de overheid weer op orde te krijgen. Het kabinet loopt met de huidige begroting al tegen de grenzen aan, zegt Kamerlid Eelco Heinen. “Als we eerlijk zijn” moet het kabinet 10 tot 20 miljard euro besparen, aldus de liberaal.

Daarom moet het kabinet zoeken naar uitgaven waarop bezuinigd kan worden. “Niet omdat het boekhouders gelukkig houdt, maar omdat het mensen gelukkig houdt”, aldus de VVD’er: de begroting moet houdbaar zijn om ook bij volgende crises klappen op te vangen.

De Raad van State stelde onlangs al dat het kabinet met het huidige begrotingsbeleid, dat volgens de adviseur aan elkaar hangt van ongemotiveerde ongerichte bezuinigingen, “dicht langs de vangrail” stuurt. Het is Heinen duidelijk “dat we eigenlijk al met de wielen door de berm rijden”. Zo zorgen de stijgende rentes op door de overheid geleend geld mogelijk voor problemen, vreest de VVD.

Het zal niet makkelijk zijn om gerichter te bezuinigen, verwacht Heinen. Doordat meevallers (bijvoorbeeld hoger dan verwachte inkomsten of gereserveerde bedragen die het kabinet niet heeft uitgegeven) niet direct zijn uitgegeven, kon het kabinet volgens Heinen in deze Voorjaarsnota de moeilijke bezuinigingen nog voorkomen. “Maar de tijd van makkelijke oplossingen is voorbij.”

Waar de VVD de voorkeur geeft aan bezuinigingen boven hogere lasten voor bijvoorbeeld bedrijven, geldt dat niet voor coalitiepartner D66. Kamerlid Steven van Weyenberg benadrukte dat “de lasten nog vol aan de beurt komen in het najaar”. En ook wanneer een extra koopkrachtpakket betaald moet worden, “moet u raden waar ik naar kijk”, zei Van Weyenberg op vragen van SP-leider Lilian Marijnissen over hogere lasten.

De twee liberale coalitiepartijen erkenden dat ze het er nog niet over eens zijn. Heinen benadrukte in het debat juist dat “we hebben afgesproken: als de tegenvallers zich voordoen binnen de uitgaven, moeten ze ook daar gedekt worden”.