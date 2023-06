NS: ritten nieuwe intercity ‘voorspoedig’, wel probleem binnendeur

De ‘generale repetitie’ met de nieuwe intercitytrein verloopt voorspoedig, meldt de NS na zes weken aan ritten tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal. Er zijn wat problemen met bijvoorbeeld de binnendeuren van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) opgedoken, maar die kunnen “voordat de treinen grootschalig worden ingezet” nog aangepast worden, zegt een programmamanager bij de NS.

Zo is gemerkt dat de binnendeuren van de ICNG niet meer automatisch openen als ze meerdere keren geblokkeerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld als reizigers een al sluitende deur weer proberen open te duwen. “De leverancier gaat dit binnenkort met een software aanpassing oplossen”, aldus de programmamanager.

Een ander probleem dat al eerder bekend was, was dat de machinist niet doorkreeg of de buitendeuren wel helemaal dicht waren. Dit zorgde ervoor dat op de eerste dag de nieuwe intercitytrein tijdelijk uit de dienstregeling werd gehaald. Het bleek dat er een stekker was losgeraakt. “Dit is dezelfde dag gevonden en verholpen.”

De NS laat sinds donderdag ook een tweede nieuwe intercity rijden tussen Amsterdam en Rotterdam, omdat de ritten “naar tevredenheid verlopen”. In mei zijn bijna zeshonderd reizigers gevraagd naar hoe zij de ICNG beoordelen, daar kwam een 8,1 uit als rapportcijfer. De nieuwe trein scoorde onder hen hoog op onder meer prettige verlichting (8,4) en rij- en zitcomfort (8,3). Als de ritten verder goed blijven verlopen, zullen er stap voor stap meer van de nieuwe intercity’s gaan rijden.