Ook BBB wil nu al koopkrachtplan horen van kabinet

De BoerBurgerBeweging sluit zich aan bij de oproep van de PvdA en GroenLinks aan het kabinet om al in de voorjaarsnota, die nu in de Tweede Kamer wordt behandeld, stappen te zetten om de koopkracht van kwetsbare huishoudens blijvend te verbeteren. Minister Sigrid Kaag (Financiën) en de coalitiepartijen willen het daar pas richting Prinsjesdag over gaan hebben.

De linkse partijen dreigden al voor het debat tegen de voorjaarsnota te stemmen als daarin niet al een voorschot wordt genomen op koopkrachtmaatregelen vanaf volgend jaar. Nu ook BBB zich achter de oproep van het linkse blok schaart, lijkt voldoende steun in de Eerste Kamer voor deze belangrijke bijstelling van de begroting ver weg. Zonder deze partijen is een meerderheid in de senaat niet mogelijk.

Kaag hield ook na flink aandringen door de oppositiepartijen vol dat het haar nu nog niet lukt een koopkrachtpakket op te stellen. Daarvoor heeft het kabinet volgens haar de laatste economische ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) nodig en het rapport van een commissie die de hoogte van het sociale minimum onderzoekt. “Haast zou het onzorgvuldig maken”, meent de bewindsvrouw.

Maar daar nemen de partijen geen genoegen mee. Zij wijzen op de bezuinigingen die het kabinet voor het eerst sinds jaren doorvoert in de voorjaarsnota, en willen dat daar meteen al maatregelen tegenover worden gezet om te voorkomen dat nog meer mensen daardoor in financiële moeilijkheden komen. Zij willen antwoord voordat de Tweede Kamer volgende week stemt over de voorjaarsnota.

BBB-leider Caroline van der Plas zette haar naam ook onder een oproep van haar JA21-collega Joost Eerdmans om bij tegenvallers liever te bezuinigen dan lasten te verzwaren. Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij de coalitiepartijen. Zij vinden dat in tegenspraak met de oproep om de gevraagde koopkrachtmaatregelen te financieren door hoge vermogens en bedrijfswinsten zwaarder te belasten.