Rutte met Von der Leyen naar Tunesië voor migratie-overleg

Premier Mark Rutte bezoekt zondag Tunesië, samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met het Noord-Afrikaanse land om illegale migratie te beteugelen.

Uit het bezoek blijkt wel dat het overleg met Tunesië constructief verloopt, zegt de woordvoerder van Von der Leyen. Een woordvoerder van premier Rutte liet weten dat er zondag nog geen deal wordt verwacht. Het zal een “stap in het proces” zijn, zei ze.

Rutte, Meloni en Von der Leyen spreken de Tunesische president Kais Saied zondag over “een breed partnerschap” tussen de EU en Tunesië, met afspraken over “economische samenwerking, energie en migratie”, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Naar het voorbeeld van de zogenoemde Turkije-deal uit 2016 wil de EU Tunesië financieel helpen in ruil voor het stuiten van de stroom migranten die soms in ‘drijvende doodskisten’ de Middellandse Zee oversteken.

De EU sprak de afgelopen tijd steeds bezorgder over de autoritaire koers die Saied inslaat. Ook bij een deel van de Tweede Kamer leven die zorgen.Toch geldt Tunesië nog altijd als een van de Noord-Afrikaanse landen met wie de unie het gemakkelijkst zou kunnen samenwerken.