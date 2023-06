Syriëgangster vrijgesproken van deelname aan terreurgroep IS

De rechtbank Rotterdam heeft donderdag een 38-jarige vrouw uit Berkel en Rodenrijs vrijgesproken van deelname aan de terroristische organisatie IS en van het plegen van voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf. Volgens de rechtbank zijn daar onvoldoende aanknopingspunten voor. De officier van justitie had een gevangenisstraf van vijf jaar geëist.

Nikki S. emigreerde in 2012 met haar Turkse man naar Turkije. Tijdens de strijd in Syrië zou de man van S. volgens het Openbaar Ministerie om het leven zijn gekomen. Nadat IS was verslagen kwam de Nederlandse vrouw in verschillende Koerdische kampen terecht en uiteindelijk weer in Turkije. Dat land leverde haar in juni vorig jaar uit aan Nederland. Ze werd op Schiphol meteen door de marechaussee aangehouden.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de vrouw heeft deelgenomen aan IS en dat ze lid was van een ‘gevechtsbataljon’ voor vrouwen. Daarnaast vindt de rechtbank niet bewezen dat de verdachte een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd met een IS-strijder, omdat de rechtbank er niet zeker van is dat hij een IS-strijder was.

“Wel is de verdachte ruim vijf jaar uit vrije wil in Syrië bij IS gebleven. Dat is buitengewoon verdacht, maar bewijs van deelneming aan IS levert het niet op.”