Tonnen boete wegens gesjoemel met duizenden tandartsrekeningen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een bv voor tandheelkundige zorg een boete van 227.000 euro opgelegd wegens verkeerde declaraties, een ondeugdelijke administratie en een gebrek aan transparantie.

Het gaat met name om duizenden onjuiste declaraties in de periode van 2018 tot medio 2021. De tandarts en enige bestuurder/aandeelhouder van de bv zelf krijgt ook nog een persoonlijke boete van 68.100 euro. Al eerder is hij voor een jaar geschorst.

Rekeningen voor zorgverzekeraars en patiënten waren bijvoorbeeld te hoog of vermeldden niet geleverde zorg. Patiënten moesten ook maar afwachten wat ze in financieel opzicht boven het hoofd hing: nooit kregen ze van tevoren een offerte.

De NZa zegt in haar bericht niet waar de aanbieder precies gevestigd is.