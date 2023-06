Twee weken geen treinen tussen Meppel en Assen

De spoorlijn tussen Meppel en Assen ligt er twee weken uit vanwege werkzaamheden bij Hoogeveen. ProRail adviseert reizigers die bijvoorbeeld met de trein van Zwolle naar Groningen willen om via Leeuwarden te reizen. Tussen Meppel, Hoogeveen, Beilen en Assen worden bussen ingezet.

ProRail wil het werk af hebben voordat de TT Assen plaatsvindt. De jaarlijkse motorrace is in het weekend van 23 juni.

De spoorbeheerder gaat de bochten in het spoor aan beide zijden van station Hoogeveen verruimen, zodat doorgaande treinen in de toekomst daar niet meer hoeven af te remmen. Ook wordt het station van Hoogeveen aangepakt, evenals een spoorwegovergang in de buurt.

De spoorwerkzaamheden zijn een vervolg op werkzaamheden van mei vorig jaar, meldt ProRail. Die kwamen toen niet af door materieelgebrek als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie.