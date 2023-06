Veel vraag naar hooikoortsmiddelen door veel pollen

Door de vele pollen in de lucht is er veel vraag naar hooikoortsmiddelen bij drogisterijen. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) laat weten dat er “zeer veel” hooikoortsmiddelen worden verkocht. “Er wordt ook opvallend veel advies gevraagd en gegeven, waarschijnlijk omdat verschillende allergieën zich tegelijk voordoen”, zegt een woordvoerder.

“Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van grassen of bomen. Daar heb je veel verschillen in met verschillende symptomen”, legt de woordvoerder uit. Denk dan aan jeukende of tranende ogen, niezen, benauwd of moe zijn en een verstopte neus.

Kruidvat verkoopt nu zo’n 40 procent meer hooikoortsmiddelen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. “Het is al lange tijd droog en warm, de ideale omstandigheden voor hooikoorts”, zegt een woordvoerder. Onder meer middelen met de werkzame stoffen cetirizine en loratadine die in tabletten zitten zijn in trek, maar ook neussprays en oogdruppels worden veel verkocht. Online wordt ook veel verkocht en gezocht. “Per dag hebben we echt duizenden zoekopdrachten naar hooikoorts.”

Drogisterijketen Etos signaleert de afgelopen jaren een toegenomen vraag naar producten tegen hooikoorts, vooral naar tabletten. “Die zijn veruit het meest populair”, laat een woordvoerster weten. Dit jaar ligt de vraag bij Etos “iets boven afgelopen jaar”.

Vorige week klopten volgens gezondheidsinstituut Nivel 223 op 100.000 inwoners bij de huisartsen aan met hooikoortsklachten. Dat is het hoogst gemeten aantal van dit jaar, al wijkt het op dit moment niet wezenlijk af van vorig jaar. Doorgaans piekt het aantal hooikoortspatiënten in de eerste drie weken van juni.

Op dit moment waarschuwt Weeronline voor dagelijkse klachten door hooikoorts, omdat het gras door het droge en zonnige weer “volop bloeit en veel klachten veroorzaakt”.