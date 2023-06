Op de A12 bij Harmelen (Utrecht) is donderdag een vrouw bevallen. Daardoor was de snelweg enige tijd dicht. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging, meldt Rijkswaterstaat.

De politie meldt dat de bevalling rond 17.30 uur was. Volgens Rijkswaterstaat was het op dat moment druk op de weg vanwege de avondspits. Het is niet bekend of het gaat om een jongen of een meisje. Volgens Rijkswaterstaat maken moeder en kind het goed.