Woensdag weer overleg: ‘belangrijkste weken’ voor landbouwakkoord

De toponderhandelaars voor het landbouwakkoord komen volgende week woensdag weer bij elkaar voor een overleg met landbouwminister Piet Adema. Het is voor het eerst dat de ‘hoofdtafel’ weer bijeenkomt sinds het nachtelijke overleg waar ook premier Mark Rutte bij aanschoof. Toen is het overleg volgens betrokkenen bijna geklapt.

Een Haagse bron zegt dat de “belangrijkste weken” zijn aangebroken voor de onderhandelingen. De locatie van de onderhandelingen is nog niet bekend.

Aan de hoofdtafel zitten de minister, de agrarische organisaties Biohuis, LTO Nederland en NAJK, de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL. Agractie zat ook aan deze tafel, maar is in maart uit onvrede uit het overleg gestapt.

Het secretariaat van het landbouwakkoord rekent niet op een conceptakkoord aan het einde van die woensdag. Het doel is wel om dan een onderhandelingsresultaat te bereiken dat partijen kunnen bespreken met hun bestuur als ze daar behoefte aan hebben. Dit moet vervolgens leiden tot een conceptakkoord dat onderhandelende partijen voor kunnen leggen aan hun leden. Op zo’n onderhandelingsresultaat wordt overigens al maanden gewacht. De deadlines zijn steeds uitgesteld.

Volgens een betrokkene is het grootste pijnpunt nog steeds de discussie over de dichtheid van dieren – voornamelijk koeien – op boerenland. Lang ging het hierbij over een norm voor het aantal koeien per hectare. Dat kan leiden tot een flinke vermindering van het toegestane aantal koeien en ligt dus gevoelig. Nu ligt er ook een andere variant voor: dat een bepaalde hoeveelheid grasland wordt vereist per koe. Dat zou volgens voorstanders minder drastische gevolgen hebben voor boeren. Een betrokkene zegt dat elke maatregel pijn zal doen, met name in het veedichte Noord-Brabant.

De onderhandelaars hebben half mei al geprobeerd om overeenstemming te bereiken, maar kwamen ondanks een marathonoverleg niet verder dan een voorlopig concept. Deze hebben zij door laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University en het Louis Bolk Instituut. Deze berekeningen zijn inmiddels afgerond en voorgelegd aan de onderhandelaars. De rekenmeesters hebben zich beperkt tot “appreciaties” omdat de afspraken nog niet concreet genoeg waren om de gevolgen van het voorlopige concept van het landbouwakkoord volledig door te rekenen. Zij zullen als er een conceptakkoord ligt weer aan het rekenen slaan, zo luidt de verwachting.