Zorg Donny M. niet passend voordat hij Gino (9) vermoordde

De zorg en ondersteuning voor Donny M. is “niet altijd passend geweest” voordat hij de 9-jarige Limburgse Gino ontvoerde en vermoordde. Dit komt naar voren uit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van meerdere inspecties. “Hoewel partijen meestal volgens richtlijnen en afspraken hebben gewerkt, is er toch verbetering nodig.”

De 9-jarige Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het voetballen buiten in Kerkrade. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden achter een woning in Geleen, op aanwijzing van M. Dit was vlak bij de woning van de verdachte zelf. Hij heeft bekend dat hij het jongetje heeft ontvoerd, hem onder meer drugs heeft toegediend, hem misbruikte en daarna heeft vermoord.

M. werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker een van hen. In 2015 werd M. veroordeeld voor poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid. De rechter zei toen dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. “Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.