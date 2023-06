Zorgverleners verdachte zaak-Gino: kunnen leed niet ongedaan maken

De partijen die betrokken waren bij de zorg voor Donny M. (23) voordat hij de 9-jarige Limburgse Gino ontvoerde, misbruikte en vermoordde, zeggen dat ze het verdriet en het gedane leed niet ongedaan kunnen maken. Uit een onderzoek van Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van meerdere inspecties, bleek onder meer dat er niet goed is samengewerkt door de partijen. “We nemen de verbeterpunten uit het rapport ter harte”, staat in een gezamenlijke verklaring.

Het gaat onder meer om kliniek De Catamaran (onderdeel van GGzE), Jeugdreclassering (William Schrikker Stichting jeugdbescherming en jeugdreclassering), het Jongerenloket (gemeente Sittard-Geleen), Openbare orde en veiligheid (gemeente Valkenburg aan de Geul), de politie, Reclassering Nederland, het Regieteam (gemeente Sittard-Geleen) en locatie voor begeleid wonen Villa Franca.

De 9-jarige Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het voetballen in Kerkrade. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden achter een woning in Geleen. Dit was in de buurt van de woning van de verdachte. M. heeft bekend.

De man werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling van twee kinderen en het misbruik van een van hen. In 2015 werd M. veroordeeld nadat hij een stoeptegel van een viaduct had gegooid. “Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

De organisaties zeggen in de verklaring dat de gebeurtenissen in het verleden van M. los van elkaar goed zijn opgepakt. “Er is echter onvoldoende gekeken naar de samenhang van die gebeurtenissen en de ontwikkeling daarin. Een mogelijke reden is dat de gebeurtenissen op verschillende beleidsterreinen (straf-, zorg- en sociaal domein) plaatsvonden.”

Diverse verbeterpunten worden volgens de organisaties direct doorgevoerd, zoals het duidelijker maken van afspraken over zorg van de ene organisatie naar de andere. Wel wordt gezegd dat de “huidige wet- en regelgeving” het doorgeven van informatie niet altijd mogelijk maakt. “En juist daarom pakken we de betreffende leerpunten samen met de ministeries op.”

Het Toezicht Sociaal Domein zegt wel dat het niet zeker is of, als anders was gehandeld, de dood van Gino voorkomen had kunnen worden.