Festival Oerol op Terschelling van start met nieuwe opzet

Het festival Oerol op Terschelling gaat van start in een nieuwe, compactere opzet. Dit keer is geen sprake van meerdere zogeheten “oorden” maar is er één “festivalhart” bij West aan Zee. Het festival vindt plaats van vrijdag tot en met volgende week zondag.

“Oerol Festival gaat dit jaar naar één groot, bruisend Festivalhart: de Deining”, is op de website van het festival te lezen. “Ook is het Straattheater weer terug van weggeweest.” Tijdens het festival kunnen bezoekers genieten van livemuziek en andere voorstellingen bezoeken, zoals theater en dans.

De organisatie heeft “geluisterd naar feedback van bezoekers, eilanders én de natuur”, liet de organisatie eerder weten, en vindt het “belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor een leefbare planeet”. “Daarom maken we de harde en bewuste keuze om te werken met minder locaties en meer ruimte te geven aan het landschap van Terschelling.”

Op 9 mei kregen koning Willem-Alexander en koningin Máxima al een voorproefje van het festival tijdens hun bezoek aan de Waddeneilanden.