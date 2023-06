Journalistieke prijzen voor artikelen over gaswinning Groningen

De Loep 2022, prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek, gaat naar de artikelen van NRC en Dagblad van het Noorden (DVHN) over de gaswinning in Groningen en de parlementaire enquête. De producties hebben in de categorie Controlerende onderzoeksjournalistiek gewonnen. Alle winnaars van de Loep 2022 zijn vrijdag op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek bekendgemaakt.

De gezamenlijke producties zijn gemaakt door NRC-journalisten Wubby Luyendijk, Claudia Kammer, Mark Middel, Derk Stokman en DVHN-journalisten Lyanne Levy en Bas van Sluis. Volgens de jury wekten de artikelen “bewondering omdat iedereen al veel weet over de gevolgen van de aardbevingen in Groningen, maar toch bij lezing van dit verhaal opnieuw woest werd. Het is een meesterlijke vertelling waarin niet één verantwoordelijke wordt gespaard.”

Tjitske Lingsma van De Groene Amsterdammer wint de Loep in de categorie Opsporende onderzoeksjournalistiek voor haar verhaal: Seksueel misbruik door bisschop en Nobelprijswinnaar Belo. ‘Wat ik wil zijn excuses.’ De jury vindt dat het verhaal meerdere “wezenlijke kenmerken van goede onderzoeksjournalistiek” met elkaar verbindt, zoals “diepgaande kennis van de context en dus een uitgebreid netwerk van goede bronnen, volgehouden aandacht en prioritaire zorg voor slachtoffers”.

Myrthe Buitenhuis en Ruben Altena van Argos Medialogica winnen in de categorie Signalerende onderzoeksjournalistiek met hun productie Boer Burger Beeldvorming. De documentaire gaat over de beeldvorming rond en door de politieke partij BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas. Volgens de jury bleven de makers “scherp zonder daarbij de nuance te verliezen”. Ook tonen Buitenhuis en Altena volgens de jury een “breder probleem”, namelijk ” het misbruiken van het politieke bestel voor commerciële en persoonlijke doeleinden”.

Journalisten Bijou van der Borst, Karlijn Saris, Romy van Dijk, Coen Ramaer en Janna Nieuwenhuijzen van Platform Investico en De Groene Amsterdammer krijgen de ASN Aanmoedigingsprijs voor talent onder de 30 jaar. Zij schreven het verhaal Gooien met grond: de verdozing van Nederland, over hoe er steeds meer en grotere distributiecentra worden gebouwd. De jury noemt het verhaal “sterk van begin tot eind”. Ook vindt de jury het verhaal “signalerend” omdat lezers zonder het verhaal “de omvang van de uitdijende distributiecentra nooit hadden gekend”.

Alle winnaars ontvangen een trofee en een geldbedrag van 1500 euro. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek.