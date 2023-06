Man aangehouden na explosie bij woning in Rotterdam

Een 20-jarige Rotterdammer is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woonplaats aangehouden kort na de explosie bij een woning op de Cortenbachsingel. De explosie vond rond 02.45 uur plaats in de wijk Beverwaard in het zuidoosten van de stad. De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De politie vermoedt dat hij een uitvoerder was, laat een politiewoordvoerder weten.

Door de explosie werd het keukenraam van de woning compleet vernield, waardoor binnen en buiten de woning veel glasscherven lagen, aldus de politie. Niemand raakte gewond. De 20-jarige Rotterdammer werd tijdens het daaropvolgende onderzoek in de omgeving aangehouden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een explosie plaatsvond aan de Cortenbachsingel. Het ging wel om een andere woning dan het huis dat woensdagavond doelwit was. Toen ging een explosief af bij de voordeur van die woning, waardoor een bewoner die net de trap af liep lichtgewond raakte. “Dit had ook anders en erger af kunnen lopen”, stelt de politie.

De politie ging bij de vorige explosie uit van opzet en ook bij deze nieuwe explosie denkt de politie dat er opzet in het spel was. Of een van de woningen per vergissing doelwit werd, maakt deel uit van het onderzoek. In de nacht van woensdag op donderdag was er ook een explosie bij een portiek in de Eric Kropstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Bij een andere portiek in diezelfde straat was het eerder deze week ook al raak.

De regio Rotterdam heeft de afgelopen tijd te maken met een groot aantal explosies. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen zoals extra toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid.

Dit jaar zijn al meer dan vijftig verdachten aangehouden, aldus de politie. “Ook in dit onderzoek zet de politie alles in het werk om zowel de uitvoerders als de opdrachtgevers achter de explosie te achterhalen.”