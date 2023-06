OM komt met strafeisen in zaak wapen- en drugshandel Martien R.

Het Openbaar Ministerie houdt vrijdag bij het gerechtshof in Den Bosch haar requisitoir, gevolgd door de strafeisen in het hoger beroep in de zaak tegen de vermeende drugs- en wapenhandelaar Martien R. uit Oss.

R. werd in september 2021 door de rechtbank veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een crimineel familienetwerk dat handelde in wapens en drugs. Elf familieleden en twee anderen werden veroordeeld voor onder meer deelname aan de criminele organisatie en handel in verboden zaken. De mannen en één vrouw gingen in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.

De meeste familieleden werden in november 2019 opgepakt, toen vierhonderd agenten hun woonwagenkamp in Oss overspoelden. Dat gebeurde nadat de politie al anderhalf jaar met afluisterapparatuur en camera’s had geobserveerd.

In de afgelopen week zijn onder meer agenten in het openbaar gehoord in het Bossche Paleis van Justitie. Zij werden onder meer ondervraagd door R. en zijn familieleden zelf. Dat ging met name over mogelijke fouten bij het afluisteren. Zo vindt de verdediging dat de politie te lang doorging met afluisteren.

Als de tijd het toelaat, volgen vrijdag ook enkele pleidooien. Het restant volgt eind juni. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.