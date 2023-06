Schouten: meer oog voor individu in nieuwe Participatiewet

De Participatiewet, die onder meer de bijstand regelt, gaat op de schop. De nieuwe wet moet meer ruimte bieden voor een individuele benadering van mensen, schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Tweede Kamer.

Schouten stelt vast dat de huidige Participatiewet sinds de invoering in 2015 meerdere keren is aangepast en daardoor steeds ingewikkelder is geworden. Er is bovendien “niet altijd voldoende oog voor individuele omstandigheden en ongewenste neveneffecten (hardheden) van wetgeving.”

Het kabinet kwam vorig jaar al met twintig maatregelen om snel de scherpe kantjes voor bijstandsgerechtigden eraf te halen. Maar voor de langere termijn is een bredere herziening nodig, aldus Schouten.

De vernieuwde Participatiewet moet als het aan Schouten ligt meer rekening houden met verschillen tussen mensen en de mogelijkheden die zij hebben om te werken of anderszins bij te dragen aan de maatschappij. Ook in de handhaving moet er meer oog komen voor wat mensen wel en niet weten en kunnen.

Daarnaast moet de wet eenvoudiger en begrijpelijker worden en beter aansluiten op andere wetten in het sociale domein. Verschillende wetgeving zit elkaar nu te veel in de weg, constateert Schouten. Dat wil ze aanpakken.

Naast de verbouwing van de Participatiewet gaat Schouten in gesprek met onder meer gemeenten en bijstandsgerechtigden over hoe de dienstverlening kan worden versterkt. “Het gaat erom dat professionals oog en aandacht hebben voor de moeilijke situaties waarin mensen zich kunnen bevinden”, schrijft de minister. Zij moeten leren herkennen wanneer maatwerk kan en moet worden toegepast.

Woensdag praat Schouten met de Tweede Kamer over de Participatiewet.